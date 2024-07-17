AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, kentte dün gündem olan Muş'un “Delice-Çorum hızlı tren projesi ihalesi yapılmak üzereydi. Bir pürüz çıkmış Çorum’dan dolayı. O pürüz giderilince Samsun-Çorum arası ihale yapılacak" sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

Muş’un açıklamalarının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile görüştüğünü belirten Ahlatcı, “Yapmış olduğum görüşmede Çorum - Delice hızlı tren projesinin hazırlık çalışmalarında sona gelindiği ve hiç bir problem olmadığını tarafımıza iletmiştir” dedi.

Türkiye’yi kuzey-güney aksıyla Karadeniz’den Akdeniz’e bağlayacak büyük projenin en önemli ayağını Çorum-Delice hattının oluşturduğunu kaydeden Ahlatcı, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Sayın Hemşehrilerimiz şunu bilmelidir ki; tren yolunun ilimize kazandırılması için yapılan tüm çalışmalar ilgili Bakanlığımız nezdinde yakinen takip edilmektedir. Tren yolu ağına dahil olacak Çorum’umuz, sadece bölgesinin değil ülkemizin de başlıca şehirleri arasındaki haklı yerini sağlamlaştıracaktır. Bu tüm hemşehrilerimizle beraber bizim içinde önemli bir gurur kaynağı olacaktır.

Öncesinde de sayın Bakanımızın ifade ettikleri gibi 2024 yılı yani bu yıl içerisinde ihalesini tamamlayıp yapım aşamasına geçerek Çorum'un en büyük projesini gerçekleştirmenin onurunu ve mutluluğunu tüm hemşehrilerimizle beraber yaşayacağız. Tren yolu ile ilgili tüm gelişmeler kıymetli hemşehrilerimizle paylaşılmaya devam edilecektir.

Allah’ın izni ile sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimize hizmet için güzel şehrimizde daha nice eserlere de hep birlikte imza atacağız.”