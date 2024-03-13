Milletvekili Kaya, İçişleri Bakanlığı tarafından Çorum-Samsun Karayolu üzerinde Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü’nün yanında bulunan toplam 55 bin metrekare alanda Polis Moral Eğitim Merkezi yapılmasına karar verildiği hatırlattı.

Daha önce projesi hazırlanan ve bakanlık tarafından onaylanan Polis Moral Eğitim Merkezi’nin ihale işinin bittiğini bildiren Milletvekili Kaya, bölgede olmayan ve ülkede de sadece 3 kentte bulunan merkezin 4.’sünün Çorum’a yapılacağını ve temelinin en kısa zamanda atılacağı müjdesini verdi.

10 bin metrekare kapalı alana sahip olacak tesiste belirli aralıklarla polis memurlarının Çorum’a gelip hizmet içi eğitim alacağını ifade eden Oğuzhan Kaya bakanlık tarafından tesisin ihalesinin yapıldığını anlatarak bu tarihi projenin ilimize kazandırılmasında emeği geçen eski Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a da teşekkür etti.



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