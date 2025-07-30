AK Parti Çorum Milletvekili, MKYK Üyesi ve Marmara Bölgesi Teşkilat Başkanı Oğuzhan Kaya, beraberindeki heyetle birlikte Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ve yönetim kurulu üyeleriyle buluştu.

Heyet ilk olarak Çorum DSYB’nin yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu. Ardından süt toplama merkezi ile tarım market alanı gezilerek Birlik Başkanı Kaya’dan yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi alındı.

Ziyaretin önemli duraklarından biri de il genelindeki kadın kooperatiflerinin ürettiği yöresel ürünlerin satışa sunulduğu Hanımeli Yöresel Market oldu. Burada kadın istihdamı ve kooperatifçilik faaliyetlerine dair değerlendirmeler yapıldı.

Milletvekili Kaya, tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren üretici birliklerinin önemine dikkat çekerek, Birliğin hem yerel üretime hem de kırsal kalkınmaya sağladığı katkıları takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Çorum DSYB yönetimi ise nazik ziyaretlerinden ötürü Milletvekili Kaya ve heyetine teşekkür etti.

Muhabir: SELDA FINDIK