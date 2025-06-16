AK Parti Çorum İl Gençlik Kolları, “AK Gençlik Her Anında, Hep Yanında” mottosuyla, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) heyecanı yaşayan öğrencileri yalnız bırakmadı. İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan ve yönetimi, sınav sabahı okul önlerinde öğrencilerle ve aileleriyle bir araya gelerek önemli bir farkındalığa imza attı.

Sınava giren gençlere moral olmak adına su, şeker, çikolata ve dondurma ikram eden AK Gençlik üyeleri, çocuklarının sınav heyecanını paylaşan velilerle de sohbet etti. Bu anlamlı günde, evlatlarının yanında olan kıymetli babaların da Babalar Günü unutulmadı.

Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“LGS gibi önemli bir dönemeçte, gençlerimizin yanında olmak ve onların heyecanını paylaşmak istedik. Aynı zamanda bu özel günün Babalar Günü’ne denk gelmesi vesilesiyle, evlatlarının geleceği için büyük bir fedakârlıkla yanlarında olan tüm babalarımızın gününü kutladık, ellerinden öptük. Emeklerine minnettarız.”

AK Parti Çorum İl Gençlik Kolları olarak, gençlerin her anında onların yanında olmayı sürdüreceklerini belirten Başkan Onur Civan, bu tür çalışmaların artarak devam edeceğini vurguladı.