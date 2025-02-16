AK Parti İl Başkanı Yakup Alar tüm Çorum halkını ve AK Parti sevenlerini 23 Şubat tarihinde yapılacak olan 8. Olağan Büyük Kongreye davet etti.

“Adında AK, Işığında İstikbal” sloganı ile düzenlenecek olan kongre sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan AK Parti İl Başkanı Alar, partilerine gönül veren tüm Çorumlular’ı 23 Şubat 2025 Pazar günü Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan AK Parti 8. Olağan Kongresi’ne davet etti.

“Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, milletimizin iradesi, Türkiye’nin geleceği için bir kez daha birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla toplanıyoruz.” diyen Yakup Alar, kongreye katılım çağrısı yaparak, şu ifadelere yer verdi; “Adında AK, Işığında İstikbal. AK Parti ailesi olarak, Türkiye Yüzyılı’nın temellerini daha da güçlendireceğimiz 8. Olağan Büyük Kongremizde buluşuyoruz. Tarih: 23 Şubat 2025, Saat: 10:00, Yer: Ankara Spor Salonu.

Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, milletimizin iradesi, Türkiye’nin geleceği için bir kez daha birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla toplanıyoruz. Türkiye için inandığın yolda yürü. Daha güçlü, daha büyük, daha aydınlık bir gelecek için sen de bizimle ol.

Kongremizin de partimizin de başarısının yegâne anahtarı sizsiniz. Biz birlikte güçlüyüz. 8. Olağan Büyük Kongremizde kıymetli Çorumlu hemşehrilerimizi aramızda görmekten mutluluk duyarız. AK Parti Çorum İl Başkanlığı olarak tüm dava arkadaşlarımızı bu büyük buluşmaya davet ediyoruz.”

İKİ AYRI TOPLANTI

Öte yandan kongre öncesinde Çorum’a gelen AK Parti 27.Dönem Trabzon Milletvekili ve İl Koordinatörü Bahar Ayvazoğlu ve AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, İl Başkanı Yakup Alar, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, İl Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz Özdağ, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan ve Teşkilat yöneticilerinin katılımı ile bir toplantı yaptı. Ayrıca AK Parti İl Başkanı Yakup Alar yönetiminde Çorum Belediye Başkanı Aşgın ve ilçe ve belde Belediye Başkanlarıhnın katılımı ile de kongre ile ilgili bir istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Bahar Ayvazoğlu ve il yöneticileri daha sonra ise Kadeş Barış Meydanı başta olmak üzere kentin çeşitli bölgelerinde büyük kongrenin tanıtımı için açılan stantları ziyaret ederek hem partililer hem de vatandaşlarla buluştu. Ayvazoğlu da tüm Çorumluları kongreye davet etti.

Editör: Haber Merkezi