Kayretli, istifa gerekçesini ise şu sözlerle açıkladı:

“Değerli dostlarım, 2020-2024 yılları arasında Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın bir neferi, bir dava arkadaşı olarak çıktım. Partimizin her kademesinde görev almış bir dava neferi olarak son günlerde yaşananlar, şahsını ve kendi çıkarlarını partinin üstünde tutanlardan dolayı; hem şahsımı hem de gönül vermiş çoğu kişiyi üzmüştür. Partimizin değerlerinin hoyratça hiçe sayılmasına gönlüm razı değildir. Severek ve gönülden yapmış olduğum kadın kolları başkanlığımdan istifa ediyorum. Gönlümüzde yatan sevda; çıkarların üzerinde olan tek şey; memleket meselesidir. Bu süreçte şahsıma destek olan milletvekillerime, il başkanımıza ve il kadın kolları başkanıma teşekkür ediyorum.

Sungurlu’muzda yapılacak yerel seçimlerde aday olan tüm belediye başkan adaylarına başarılar diliyorum.”

Editör: KEMAL YOLYAPAR