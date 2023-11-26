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AK Parti Teşkilat temayül yoklaması AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Ölmez Karatoprak, AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık ve AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Dilara Ergül yönetimindeki komisyon tarafından yapılıyor.



8 ADAY ADAYI VAR

Temayülde teşkilat mensupları, Çorum belediye başkanı aday adayları hakkında tercih yapacak. Temayüle belediye başkan aday adayları Çorum eski Belediye Başkanları Muzaffer Külcü ve Zeki Gül, eski bürokrat Muhsin Dere, İnşaat Mühendisi-Sosyolog Hüseyin Çalışkan, Yasemin Çabuk, eski gençlik kolları başkanı Mustafa Malkoç, eski il başkan yardımcısı Ercan Daşdan ve eski Belediye Meclis Üyesi Reşit Keleş katılacak.

KİMLER OY KULLANACAK?

Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi’nde AK Parti Genel Merkezi koordinesinde yapılacak temayül yoklamasında, parti üyeliği devam eden Genel Merkez Parti Kurucu Üyeleri, İl, Merkez İlçe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri, Belediye ve İl Genel Meclis Üyeleri, merkez ilçeye bağlı belde ve belediye başkanları, Merkez İlçe Mahalle Başkanları, parti üyeliği devam eden ve aday adayı olmayan geçmiş dönem İl ve Merkez İlçe Başkanları, parti üyeliği devam eden ve aday adayı olmayan 22, 23, 24, 25, 26 ve 27. Dönem Milletvekilleri oy kullanacak.