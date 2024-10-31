Mülakata çağrılan isimler arasında Av. Abdulbaki Kartancı, Mustafa Alagöz, Şevket Şakar, Murat Ayrancı, Rıza Coşar, Halil İbrahim Altan, Bilal Selman Özünel, Ömür Şentürk, Recep Özkaya ve Zekeriya Kuyumcu yer aldı.
Adayların AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Teşkilat Başkan Yardımcısı Muhammed Avcı, Çorum İl Koordinatörü Bahar Ayvazoğlu ile görüşme yapacağı öğrenildi.
ALACA'DA 5 İSİM DAVET EDİLDİ
Öte yandan AK Parti Genel Merkezi'nin Alaca İlçe Başkan adaylarını da Ankara’ya davet ettiği öğrenildi.
AK Parti Genel merkezine davet edilen Alaca ilçe başkan adayları arasında Mücahit Gürsoy, Mahmut Işık, Furkan Kağızman, Sinan Özüm Ferhat Öztürk olarak 5 isim yer alıyor.