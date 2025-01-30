AK Parti İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada AK Parti İl Kadın Kolları’nın 7. Olağan İl Kongresi’nin yarın (31 Ocak 2025 Cuma günü) gerçekleştirileceği belirtildi.

Bilindiği gibi İl Genel Meclisi Üyesi Meryem Demir’in yeniden aday olmadığı kongre için AK Parti Belediye Meclis Üyesi Semra Akyüz Özdağ Genel Merkez tarafından İl Kadın Kolları Başkanı olarak belirlenmişti. Özdağ’ın tek aday olarak katılacağı AK Parti İl Kadın Kolları Kongresi ise yarın saat 17.30’da Turizm Otelcilik Meslek Lisesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Kongreye tüm Çorumlu kadınları ve AK davaya gönül verenleri davet eden AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, konuyla ilgili açıklamasında Meryem Demir ile yönetimine hizmetlerinden dolayı başarı dileyerek Özdağ ile ekibine de başarı dileklerini iletti.

Editör: Haber Merkezi