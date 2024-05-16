Cumhuriyet’te yer alan habere göre, AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde ve sonrasında genel merkez olarak yaptıkları çalışmaları anlattı. Haziranda seçimlerin yenileneceği ilçe ve belde belediye başkanlıkları ile ilgili de bilgi veren Yılmaz’ın, il başkanlarına, “Bizim belediye başkanlarımız artık faaliyetlerini içselleştirerek yapmak zorunda. İsraf, şatafat, gereksiz korumalardan, çakarlı araçlardan uzak durmalı. Belediyenin kaynakları doğru ve açık şekilde kullanılmalı. Ancak bu şekilde olunursa yeniden gönül alırız” uyarısında bulunduğu kaydedildi. Yılmaz’ın uyarısı sonrasında bazı il başkanlarının Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıkladığı kamuda tasarruf tedbirlerinin belediyelerde nasıl uygulanacağı ve belediyelere nasıl yansıyacağını sorduğu ifade edilirken, bu soruya da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın yanıt verdiği ve “Tasarruf tedbirleri üm kamu kurumlarını kapsamak üzere hazırlandı, herkes harfi harfine uyacak. Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz” dediği kaydedildi.

“ÇALIŞMIYORSUNUZ”

Öte yandan toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, seçimin yenilgiyle sonuçlandığı Eskişehir, Çorum, Ankara ve İstanbul il teşkilatlarına kızdığı ve şu tepkiyi gösterdiği iddia edildi:

“Çalışmıyorsunuz. Arkadaşlar da çalışmıyorlar diyor. Çorum tren istemiş. Bu işler sadece yatırımla olmuyor, biraz gayret gösterin. Çorum’a geldiğimde kalabalıktı ama siz çalışmamışsınız. En büyük tren yatırımlarını da Eskişehir, Ankara ve İstanbul’a yaptık, sonuç ne oldu? (Eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen için) ‘Eskişehir yaşlı’ diyordunuz. O gitti, bir hanımefendi geldi. Eskişehir’den Ankara’ya hızlı tren hattı getirdik. Karşılığı da yok. Çalışmıyorsunuz.”

"BİR DE TREN Mİ VERECEĞİZ"

Erdoğan’ın bu sözleri üzerine toplantıda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun, hızlı tren hatlarını kast ederek, “Hatta bakalım” dediği, Erdoğan’ın Uraloğlu’nun bu sözlerine de kızdığı “Ne bakacaksın hatta, 4-5 merkez ilçe kaybetmiş, bir de tren mi vereceğiz” tepkisini gösterdiği iddia edildi.