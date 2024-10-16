Ragıp Ağaçdan, istifa sonrası yaptığı açıklamada "Büyük bir gurur ve onurla yürüttüğüm AK Parti Alaca İlçe Başkanlığı görevimden Alaca’mızda yenilenmek güçlenmek ve gençlerin önünü açmak için istifa ediyorum. Partimizin genel kurulu öncesi tekrar aday olmayı düşünmüyorum. Önümüzdeki kongre sürecinde gerek il başkanlığımızın gerek bu kutlu davaya gönül vermiş kardeşlerimizin önünü açabilmek adına partimizin 8.olağan kongresi öncesi bugün itibariyle ilçe başkanlığı görevimden ayrılıyorum” ifadelerini kullandı

Ağaçdan, “Bizden öncekilerden devraldığımız bu hizmet kervanını aynı şekilde bizden sonraki arkadaşımıza devrediyoruz" diyerek istifasını duyurdu.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK