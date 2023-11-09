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AK Parti'nin, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için çalışmaları fiilen başladı. Bu bağlamda AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısında, Merkez Yürütme Kurulu, yerel seçimlere ilişkin MKYK’ya yetki verdi.

BAŞVURULAR 17 KASIM'DA SON

Takvime göre 9 Kasım perşembe günü başlayacak olan aday başvuruları 17 Kasım’da sona erecek. AK Parti’de 2024 yılı Ocak ayı sonunda da beyannamenin açıklanması ve adayların tanıtılması bekleniyor.

Bir diğer yandan AK Parti’de belediye başkanlığı adaylığı için başvuru ücretlerinde değişiklik yapıldı.

BUNA GÖRE YENİ ÜCRETLER ŞU ŞEKİLDE

Büyükşehir belediye başkan aday adayları 50 bin TL

İl belediye başkan aday adayları 30 bin TL

İlçe belediye başkan aday adayları 20 bin TL

Belde belediyeleri 10 bin TL

Büyükşehir meclis üyesi 10 bin TL



İl genel meclis üyesi 5 bin TL

Kaynak NTV