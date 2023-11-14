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AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, “17 Kasım'da bitecek olan aday adayı müracaatlarımız, İl Başkanlarımızın talebi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle 22 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'a kadar uzatılmıştır. Teşkilat Temayül Yoklaması ise 26 Kasım Pazar günü 10.00-16.00 saatleri arasında yapılacaktır” dedi.

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Murat Günay da yaptığı açıklamada, “AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkanımız Ali İhsan Yavuz’un talimatları doğrultusunda uzatılan başvuru süreci doğrultusunda Çorum İl Başkanlığı olarak başvuruları alacağız. İl binamız başvuru sürecinde Pazar günleri dahil açık olup aday adayları https://basvuru.akparti.org.tr/sisteminden ön başvurularını yapıp evraklarını binamıza gelerek onaylatmaları gerekmektedir” dedi.