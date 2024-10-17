AK Parti’de 8. Olağan İlçe Kongreleri kapsamında 19 Ekim Cumartesi günü saat 11.00'de Sungurlu'da, 20 Ekim Pazar günü saat 10.00'da Bayat'ta, saat 13.00'te Uğurludağ'da ve saat 16.00'da İskilip'te ilçe kongreleri gerçekleşeceği açıklandı.

Kongrelerde AK Parti’nin geleceği ve Türkiye’nin kalkınması için önemli kararlar alınacağını, yeni projelerin tanıtılacağını ve parti üyeleriyle birlikte güçlü bir birlik mesajı verileceğini belirten AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Murat Günay, “Tüm hemşehrilerimizi bu önemli etkinliklere davet ediyoruz. Katılımınızla, partimizin gücüne güç katacak ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde hep birlikte büyük ve güçlü Türkiye yolunda yürüyeceğiz” dedi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ