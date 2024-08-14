AK Parti Çorum İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen kutlama etkinliğine AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, AK Parti ilçe başkan ve yöneticileri, il-ilçe kadın ve gençlik kolları başkan ve yöneticileri, önceki dönem belediye başkanları ile çok sayıda davetli topluluğu katıldı.

İl Başkanı Av. Murat Günay, AK Parti’nin Türkiye için yaptığı hizmetlerin herkesin malumu olduğunu belirterek, tüm dünyanın bunu çok iyi bildiğini söyledi.

23 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde kurulan AK Parti’nin milletin teveccühüyle girdiği ilk seçimden bugüne kadar iktidarını sürdürdüğünü ve ülkeye hizmet yolunda gece gündüz demeden çalıştığını kaydeden Günay, AK Parti'nin başarısının arkasında milletin iradesine olan saygı, adalet ve kalkınma ilkelerine bağlılık olduğunu belirterek, “Bizler, Çorum teşkilatı olarak partimizin ilkeleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyor ve halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından hep birlikte kuruluş yıldönümü pastası kesildi.