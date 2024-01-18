AK Parti'de gözler, ikinci aday tanıtım toplantısına çevrildi. Saat 14.00’te ATO Kongre Merkezi’nde başlayacak toplantıda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında Ankara ve İzmir’in de olduğu 17’si büyükşehir toplamda 48 belediye başkan adayını daha duyuracak.

Daha önce 14 Ocak Pazar günü yapılacağı duyurulan toplantı, Kuzey Irak’ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 askerin şehit olduğu terör saldırısı nedeniyle ertelenmişti.

AK PARTİ'NİN ANKARA VE İZMİR ADAYI KİM OLACAK?

ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek tanıtımda en çok merak edilen ise Ankara ve İzmir adaylarının kimler olacağı.

İstanbul'da olduğu gibi Ankara'daki aday tanıtım toplantısında, ilçe belediye başkan adayları açıklanmayacak. Ocak ayının sonunda tüm adayların kamuoyuna tanıtılacağı programın düzenlenmesi planlanıyor.

SEÇİM BEYANNAMESİ AYRI BİR PROGRAMDA AÇIKLANACAK

AK Parti'nin yerel seçim beyannamesi, ilerleyen günlerde düzenlenecek ayrı bir programla açıklanacak.

Beyannamede; aralarında kültürel belediyecilik, sosyal belediyecilik ile güvenli ve dirençli şehirlerin de bulunduğu 8 başlık olması bekleniyor.

MİTİNG PROGAMLARI BAŞLIYOR

AK Parti'de seçim beyannamesi 30 Ocak'ta Ankara'da gerçekleştirilecek programla duyurulacak.

Beyanname açıklanmadan bir gün önce ise MKYK toplantısı yapılacak. Miting programları da en kısa sürede başlayacak. MHP ile aralarında Manisa'nın da olduğu bazı illerde ortak mitingler düzenlenecek. Erdoğan uzun süredir gitmediği Tunceli, Bilecik gibi ilçelerde de mitingler yapacak.

ERDOĞAN DEPREM BÖLGESİNE GİDECEK

6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne de sayılı günler kaldı. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Şubat'ta deprem bölgesi illerini ziyaret etmeye başlayacak.

26 BELEDİYE AÇIKLANMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 11 büyükşehir ile 15 ilin belediye başkan adaylarını 7 Ocak'ta açıklamıştı.

Buna göre AK Parti'nin 26 ildeki adayları şöyle sıralandı:

Artvin Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocatepe, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Bingöl Belediye Başkan Adayı Erdal Arıkan, Bitlis Belediye Başkan Adayı Nesrullah Tanğlay, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş, Çanakkale Belediye Başkan Adayı Jülide İskenderoğlu, Çankırı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Filiz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan, Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü, Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu, Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Kastamonu Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, Rize Belediye Başkan Adayı Rahmi Metin, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, Sinop Belediye Başkan Adayı Yakup Üçüncüoğlu, Tokat Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu, Yalova Belediye Başkan Adayı Mustafa Tutuk.