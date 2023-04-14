AK Parti Çorum teşkilatları, 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimler için çalışmalara başladı. Aday listelerinin belirlenmesinin ardından milletvekili adayları da sahaya indi. Cuma namazında Hıdırlık Camii’nde buluşan parti teşkilatları ve milletvekili adayları sahabe türbelerini de ziyaret ederek dua etti. Seçim çalışmalarına başlayan milletvekili adayları ve teşkilat mensupları ilk ziyaretlerini de Çorum Belediyesi’ne gerçekleştirdi.

“ZAFERE ULAŞACAĞIZ”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, milletvekili adaylarını tebrik ederek seçim çalışmalarında başarı diledi. Aşgın “Bugün kutlu bir yola daha çıkıyoruz. Bismillah ile başlayan bu yolun elhamdülillah ile bitmesini Rabbimizden niyaz ediyorum. Cumhurbaşkanımızın daha güçlü bir şekilde tekrar seçilmesi, milletvekili sayımızın artarak devam etmesi, ülkemizin aydınlık geleceği için çok önemli. Bunun için gece gündüz demeden Cumhurbaşkanımızın yanında bir nefer olarak el birliğiyle ile çalışarak güzel sonuçlar alacağız. Biz buna inandık çorum halkı da inanıyor. İnşallah, rekor oyla zafere ulaşacağız.” dedi.

Milletvekili adayları Ahlatcı, Kaya, Gül ve Kelepircioğlu da seçimlerin önemine değinerek birlik beraberlik içinde Çorum’u barış ve kardeşlik şehri yaparak daha güzel hizmetlere imza atacaklarını vurguladılar.

AK Parti İl Başkanı Murat Günay da seçim startını dualarla verdiklerini belirterek, “İnşallah Çorum’da 4 milletvekili çıkarmayı Rabbim bizlere nasip eder. Bu kutlu yürüyüşün sonunda Cumhurbaşkanımızın yeniden göreve seçilmesi için gece gündüz demeden çalışacağız” diye konuştu.

(Tugay GÖKTÜRK)