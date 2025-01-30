Nuh Aluç, beraberinde yönetim kurulu, İl Genel Meclis Üyesi Fehmi Vargeloğlu, Kadın Kolları Başkanı Neşe Tokatlı ve partililerle ilçede hane ziyaretlerini sürdürüyor. AK Parti İlçe Başkanı Aluç, vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve isteklerini de dinliyor.

Nuh Aluç, ziyaretlerinde vatandaşlara AK Parti olarak her zaman yanlarında olduklarını hissettirdiklerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ilettiklerini ifade etti.

Aluç, “Ak kadrolar olarak biz gönüllere talibiz. Sayın Cumhurbaşkanım size söz veriyoruz çalmadık kapı, sıkmadık el, girmedik gönül bırakmayacağız. Biz bu davaya gönül verdik, durmak yok yola devam.” dedi.

Editör: SELDA FINDIK