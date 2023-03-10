AK Parti Çorum İl Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Mustafa Gökgöz, 1971 yılında Çorum'da dünyaya geldi. İlk ve Orta öğrenimini Çorum'da tamamladı.

İlk olarak 1991 yılında Erciyes Üniversitesi, Bilgisayar Programcılığı bölümünü bitirdi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerini bitirdi ve Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı.

Anadolu Üniversitesinde Kamu Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Dış Ticaret, Medya ve İletişim, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerini bitirdi.

Atatürk Üniversitesi Adalet bölümünde okudu.

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde İş Güvenliği ve Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği bölümlerinde Yüksek Lisans derecesi aldı.

Hitit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Adli Bilimler Ana Bilim dalında Yüksek Lisans derecesi aldı.

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kalite Yönetimi Ana Bilim dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Yönetim ve Strateji ana bilim dalından yüksek lisans derecesi alarak mezun oldu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Information Technologies eğitimi aldı.

19 Mayıs Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Gökgöz, İstanbul Üniversitesinde Sosyoloji Lisans ve Anadolu Üniversitesinde Görsel İletişim Tasarımı Lisans eğitimini sürdürüyor.

1993 yılından bu yana Çorum'da sahibi olduğu bilgisayar firmasında yazılım işiyle iştigal eden, her kademe eğitim kurumunda eğitimci olarak görev yapan Mustafa Gökgöz, Hitit Üniversitesinde de bir dönem dersler verdi.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı belgesi ve Eğiticilerin Eğitimi sertifikası sahibi. Adalet Bakanlığı bünyesinde Uzlaştırmacı ve Sosyal Arabuluculuk görevlerini sürdürüyor.

“Medyatik Şiddet” isimli bir kitabı ve yayınlanmış şiirleri bulunuyor.

İngilizce, Kazakça ve Arapça bilen Gökgöz, evli ve iki çocuk babası. (Haber Merkezi)

