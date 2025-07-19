Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, çiftçilere yönelik sağlanan desteklerin Türkiye’nin üretim gücünü artırdığını belirtti.

Yusuf Ahlatcı yaptığı açıklamada: “Üreten çiftçimiz güçlendikçe, Türkiye büyür. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çiftçimizin alın teri hiçbir zaman karşılıksız bırakılmadı. Tarım ve Orman Bakanlığımız aracılığıyla bugün itibarıyla toplam 1 milyar 735 milyon TL’lik destekleme ödemesi üreticilerimizin hesaplarına aktarıldı. Bu destekten Çorumlu üreticilerimiz de faydalanacak. Hayırlı ve bereketli olsun. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya üreticimize verdikleri güçlü destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum” görüşüne yer verdi.

Tarım sektörüne yapılan bu tür desteklerle hem üretimin sürdürülebilirliğinin sağlandığını hem de kırsalda ekonomik canlılığın korunduğunu da anlatan Ahlatcı, AK Parti iktidarları olarak çiftçinin yanında olmaya, üretimi desteklemeye kararlılıkla devam edileceğini de vurguladı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR