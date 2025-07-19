Atıl kaynakların üretime kazandırılması ve bölgesel rekabetçiliğin artırılması hedefiyle başlatılan Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'yla her ilde 4 spesifik yatırım konusu olacak şekilde 324 proje devreye alınacak.

Alınan bilgiye göre, yerel ve bölgesel kalkınmanın sağlanması, rekabetçiliğin artırılması, bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması, atıl kaynakların kullanılması, yetkinliklerin harekete geçirilmesi, yerel ihtiyaçların karşılanması, teknoloji üretim seviyesinin yükseltilmesi amaçlarıyla, bölgelerin sektörel öncelikleri dikkate alınarak Yerel Kalkınma Hamlesi Programı ilan edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nce yürütülecek program kapsamında, komple yeni yatırımlar desteklenecek. Programın gerektirdiği asgari şartları sağlamak koşuluyla mevcut üretim kapasitesinde en az yüzde 75 ve mevcut kayıtlı istihdamda en az yüzde 50 artış sağlayan kapasite artışı yatırımları da kapsama dahil olacak. Yatırımlara 240 milyon liraya kadar destek verilecek.

HER İL İÇİN 4 OLMAK ÜZERE 324 YATIRIM KONUSU BELİRLENDİ

Buna göre Çorum’un 4 spesifik yatırım konuları da belli oldu. Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında ilimizde Alaşımlı Döküm Ürünleri Üretimi (Çelik, krom, bi-metal, bronz, pik ve sfero döküm vb.); Raylı Sistemler İmalatı (Demir yolu ve tramvay vagonları, yük vagonu bojisi ve bağlantı ekipmanları vb.); İş Makineleri Üretimi ile Likit Yumurta ve Yumurta Tozu Üretimi” konularında yapılacak olan yeni yatırımlar destek kapsamında sayıldı.

Bölgemizde bulunan illerden Amasya'da jeotermal sera, Çankırı'da tuzdan katma değerli ürün üretimi, Gümüşhane'de alabalık tesisi, Kastamonu'da kenevir işleme tesisi, Kayseri'de enerji depolama sistemleri, sivil havacılık ürünleri imalatı, Kırıkkale'de biyodizel ve silah üretimi tesisleri, Kırşehir'de jeodry yöntemiyle kurutulmuş meyve-sebze üretimi ve paketleme tesisi, Ordu'da kakao işleme ve endüstriyel çikolata, Samsun'da akıllı filtre sistemleri, Sinop'ta kapalı devre su ürünleri yetiştiriciliği ve yat limanı kurulumu, Sivas'ta alçı plaka ve optik ürün imalatı, Tokat'ta maya üretim tesisi, Yozgat'ta savunma sanayisine yönelik gıda üretimi ve hazır yemek kiti, yatırım konuları desteklerden faydalanacak.

30 EYLÜL 2025’E KADAR BAŞVURU YAPILACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nın ilk çağrısını başlattıklarını ve başvuruların 1 Ağustos'ta başlayıp 30 Eylül'e kadar devam edeceğini bildirdi. Bakan Kaçır, bu hamle ile Doğudan batıya kuzeyden güneye "Topyekün Kalkınma"nın gerçekleştirildiğini bildirerek başvuruların “ https://yerelkalkinmahamlesi.sanayi.gov.tr ” adresi üzerinden yapılacağını sözlerine ekledi.