Ziyaret kapsamında, Ordu heyeti ilk olarak İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar'ı ziyaret etti. İki kentin eğitim yöneticileri ile sanayi temsilcilerinin katılımıyla geniş kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yapılırken, toplantıya Ordu heyetinden İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Selim Sevim, Ordu 2. OSB Müdürü Mustafa Poyraz ve Ordu Çamsan Ağaç San. A.Ş. yetkilileri de katıldı. Çorum’dan ise İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Şube Müdürü Hacı Hüseyin Asar, Çorum OSB Eğitim İşleri Koordinatörü Cemil Gazel ve OSB Müteşebbis Heyeti Üyesi Murat Ömer Battal toplantıda hazır bulundu.

Toplantıda, ilimizdeki mesleki eğitim projeleri, sanayi ile kurulan güçlü işbirlikleri, SİMEP (Sanayici İş Birliğinde Mesleki Eğitim Projesi) uygulamaları ve bu alandaki inovatif yaklaşımlar Ordu heyetiyle paylaşıldı.

Toplantının ardından teknik gezi programı kapsamında heyet, Çorum OSB ile Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Heyet, bu kurumlarda yürütülen uygulamaları yerinde görerek yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Ziyaretin, iki ilin mesleki eğitim yöneticileri ve sanayi temsilcileri arasında önemli bir bilgi ve deneyim paylaşımına sahne olduğu belirtildi. Ayrıca, ilerleyen süreçte Çorum ve Ordu arasında yürütülebilecek ortak projeler hakkında da istişarelerde bulunulduğu kaydedildi.

Muhabir: Haber Merkezi