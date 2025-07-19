Yapımı devam eden yeni blokun, kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulması hedefleniyor.

Kargı Belediyesi tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, belediyeye ait iki bloktan oluşan Yaşlı Konutları alanına, hayırsever iş insanı Metin Erişken tarafından üçüncü bir blokun kazandırılması konusunda yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.



Yapımı devam eden yeni blokla birlikte toplam üç blokta da boya çalışmaları, kalorifer sistemleri, banyo ve tuvalet düzenlemeleri gibi yaşlı vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik birçok iyileştirmenin tamamlandığı vurgulanan açıklamada, “Bu kıymetli hizmetin büyük kısmını üstlenen Metin Erişken’e gönülden teşekkür ediyor, ilçemize kattığı bu değerli katkının örnek olmasını temenni ediyoruz. Belediyemiz de bu güzel projeye mütevazı katkılarda bulunmuş ve süreci desteklemiştir. Birlikte daha güçlü, birlikte daha güzel bir ilçe için” ifadelerine yer verildi.