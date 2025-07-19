Bu defa tünellerin açılış tarihini Karayolları 7. Bölge Müdürü Serdar Ateş, resmi açıklama ile bildirdi. Daha önce herseçim çalışmasında açılacağı belirtilen Kırdilim tünelleri ile ilgili projedeki imalatların büyük ölçüde tamamlandığı ve tünellerin bu yıl trafiğe açılacağı dile getirildi.

Yıllardır yapımı yılan hikayesine dönen ve ülkenin en tehlikeli yollarından biri olarak gösterilen Kırkdilim bölgesindeki tünel projesi ile ilgili İl Koordinasyon Kurulu’nda konuşan Karayolları 7. Bölge Müdürü Serdar Ateş, tünelin büyük ölçüde tamamlandığını ve bu yıl içinde ulaşıma açılacağını duyurdu.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ