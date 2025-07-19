Milli Eğitim Müdürlüğü’nde düzenlenen törende Cemil Çağlar, Haziran ayında yapılan sınavda 500 tam puan alan TOKİ Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu'ndan Abdullah Efe, Sungurlu İmam Hatip Ortaokulu'ndan Abdullah Can Kaya, Osmancık Meliha Rıfat Göbel Ortaokulu'ndan Kayra Aras Dağ ve Ada Koleji'nden Çınar Şahan'ı makamında kabul ağırladı.

Okul müdürleri ve ailelerin de katıldığı ziyarette Cemil Çağlar, öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Öğrencilere çeşitli ödüller veren Cemil Çağlar, ayrıca iş insanı Erdal Büro Mobilya sahibi Murat Erdal'ın hediye ettiği çalışma koltuklarını da öğrencilere teslim etti.

Ziyarette öğrencilerle tek tek sohbet ederek, lise tercihleri ve gelecek hedefleri hakkında bilgi alan Çağlar: “Bu başarıda emeği geçen başta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere, onlara her an destek olan değerli ailelerini ve fedakâr öğretmenlerimiz ile okul yöneticilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Gençlerimizin yolu, bahtı açık olsun” şeklinde konuştu.