Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, il genelindeki yatırımlar, devam eden projeler ve planlanan çalışmalar hakkında karşılıklı değerlendirmeler yapıldı.

Makamda gerçekleşen ziyarette, AK Parti heyeti, Çorum’un ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak projelerle ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Milletvekilleri Ahlatcı ve Kaya, Ankara’da yürütülen çalışmalar ve bakanlık nezdinde takip edilen projeler hakkında Vali Çalgan’a detaylı bilgi verirken, İl Başkanı Yakup Alar da teşkilatın sahada yürüttüğü çalışmalar ve vatandaşlardan gelen talepler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Vali Ali Çalgan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çorum’un kalkınması ve yaşam kalitesinin artırılması için tüm kurumlarla uyum içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Vali Çalgan, devletin yatırım planlarında Çorum’un öncelikli iller arasında yer alması için yürütülen girişimlerin önemine değindi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesinin ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

