Alınan bilgiye göre, 25 Ocakta yapılacak kongre öncesi AK Parti Çorum İl Başkanlığı için 4 isim Ankara'ya davet edildi.

İl Başkanlığı için AK Parti Çorum eski Milletvekili Erol Kavuncu, iş adamı Ali Evlüce, Merkez İlçe eski Başkanı Erhan Akar ve AK Parti İl Başkan Yardımcısı Abdullah Gözübüyüklü Ankara'ya davet edilen isimler oldu.

Ankara'ya davet edilen isimlerin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına çıkarılması bekleniyor. Son kararı Erdoğan verecek.