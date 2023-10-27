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Çorum’da da AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur ve partili gençler İsrail’e desteğini açıklayan Starbucks şubelerinin içerisinde Filistin atkılarıyla yarım saat boyunca oturarak ‘yer kapatma eylemi’ gerçekleştirdi.



Starbucks’ın boykot edilmesi çağrıları, sosyal medyada gündem olurken AK Parti Çorum Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, yaptığı yazılı açıklamada, bombalarının hedefine çocukları, kadınları, hastaneleri ve tüm sivilleri koyan işgalci İsrail'e karşı Filistin halkının onurlu özgürlük mücadelesini destekleyeceklerini belirterek, bu eylemlerinin sessiz bir protesto olarak tüm dünyaya verdikleri bir mesaj olduğunu söyledi. Temur, şöyle devam etti: “Bugün AK Gençlik, tüm Türkiye’de en güçlü ve en organize gençlik teşkilatı olduğunu bu büyük eylemle birlikte göstermiştir.

Tüm Türkiye de gençlik kollarımızın gerçekleştirdiği eylem gibi Çorum’da eylemimizi gerçekleştirdik. Bu gücümüz her zaman barışçıl amaçlarla, ülkemizin birliği ve bütünlüğü adına kullanılacaktır. AK Gençlik ailesi, İsrail’in vahşet boyutunda saldırılarını sürdürdüğü bu günlerde gerek İsrail’e gerekse tüm destekçilerine #SayStop demek üzere eylemlerine devam edecek.”