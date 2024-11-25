Cumartesi günü Alaca ve Boğazkale, Pazar günü ise Mecitözü kongreleri gerçekleştirildi. Kongrelere AK Parti İl Koordinatörü Bahar Ayvazoğlu, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan ve teşkilat mensupları katıldı.



Alaca'da Ragup Ağaçdan'dan Mücahit Gürsoy, Boğazkale'de Murat Aydos'tan Hacı Mustafa Pulla, Mecitözü'nde ise Alişan Yaşar'dan Haşim Atmaca bayrağı devraldı. İl Başkanı Murat Günay, önceki ilçe başkanları ve yönetimlerine teşekkür ederek, yeni seçilen başkanlar ve yönetimlerine başarı dileklerinde bulundu.

Murat Günay, Mecitözü kongresinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti'nin davasını ve yol arkadaşlığını terk etmeyen Mecitözü halkına teşekkür etti. Günay, AK Parti'nin Çorum'da kardeşlik ikliminde kongrelerini gerçekleştirdiğini ve partinin yenilenerek güçlendiğini vurguladı.

AK Parti'ye yönelik hesap içinde olanların, partinin her türlü engellemelere rağmen milletin desteğiyle iktidar olduğunu ve 22 yıldır yoluna devam ettiğini söyleyen Günay, “AK Partimizde teşkilat kültürü, ortak akıl, parti disiplini ile hareket edilmesi tüzüğümüz gereğidir” ifadelerini kullandı.