İl Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte İl Seçim Kurulu’na giderek mazbatasını aldıktan sonra bir açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da AK Parti’nin başarısı için çalışacaklarını söyledi.

AK Parti’nin her seçimde birinci olmasının altında hizmet ve gönül siyasetinin yattığını kaydeden Alar, “Bizler de hizmet ve gönül siyasetini zirveye taşıyacağız. Bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Çorum ve Türkiye olacağız” dedi.

Mazbata törenine AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri, il yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.

Editör: Haber Merkezi