Yönetim kurulunun oluşturulmasının ardından yapılan ilk toplantıda, gençlerin sosyal, kültürel ve siyasi katılımını artırmak amacıyla planlanan projeler ve etkinlikler masaya yatırıldı.

Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, toplantıda yeni dönemde hayata geçirilecek çalışmaların detayları konuşuldu ve yol haritası belirlendiğini belirterek, “AK Parti Çorum İl Başkanlığı, gençlik kollarının yeni yönetiminin şehre ve ülkeye önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Ayrıca, gençlerin dinamizmi ve enerjisiyle şehrin geleceğine yön vermek adına atılan bu adım çok önemli. Yeni yönetimimizle birlikte gençlerimizin sesi olacağız. Çorum’daki gençlerimizin sorunlarına çözümler üretmek ve onların gelişimine katkı sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Yeni yönetimimiz hayırlı olsun. Rabbim güzel işler yapmayı nasip etsin inşallah” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ