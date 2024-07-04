Türkiye genelinde Haziran ayı başında düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi Sınavı (LGS) kapsamında büyük bir başarı elde ederek derece yapan Çorum merkez Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Batuhan Kuyruk ve ailesi Özel Pınar Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

Özel Pınar Eğitim Kurumları Kurucusu Murat Yıldırım ile biraraya gelen Batuhan Kuyruk ve ailesi Özel Pınar Anadolu Lisesi’ni tanıdı.

Başarılı öğrenci ve ailesinin okullarında ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Murat Yıdırım, hediye verdiği Batuhan Kuyruk’un başarılarının devamını diledi.

Batuhan Kuyruk’un LGS sonrası okul tercihinin Özel Pınar Anadolu Lisesi olduğu da öğrenildi.

Editör: Haber Merkezi