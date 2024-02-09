AK Parti Çorum Aday Tanıtım Toplantısı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sarıkaya’nın katılımıyla Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı.

Toplantıya ayrıca, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Başkanı Murat Günay, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, İl Gençlik Kolları Başkanı Fatih Temur, ilçe belediye başkanı ve adayları ile çok sayıda partili katıldı.



GÜNAY: “HESABİ DAVRANMA LÜKSÜMÜZ YOK”

Toplantının açılışında konuşan AK Parti İl Başkanı Murat Günay, partisinin seçimden seçime milletine giden değil her gün milletle beraber olan bir parti olduklarını söyledi.

AK Parti’nin keyfi için değil kenti için çalıştığını ve çalışmaya da devam edeceğini belirten Günay, “Çorum’un geleceği için gerçek belediyecilik anlayışıyla çalışacağız, hangi siyasi görüşten olursa olsun bugüne kadar ki gibi bundan sonra da tüm farklılıklarımızla bir olacağız. Birlikte Çorum olacağız. Değerli dava arkadaşlarım sıfatımız ne olursa olsun hiçbirimizin hesabi davranma aklı ve vicdanı yerine nefsinin sesine kulak verme lüksü yoktur. Biz pazara kadar değil mezara kadar Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlu yolunda azimle kararlılıkla yola çıkmış gönül erleriyiz.” ifadesini kullandı.



Çorum’un Türkiye’nin ilk AK Partili belediyesi olduğunu hatırlatan Günay, 21 yıldır karış karış her sokakta AK Parti belediyeciliğinin hizmet eserleriyle karşılaştıklarını vurguladı.

Çorum’un yarınları için gece gündüz çalışacaklarını kaydeden Günay, “Teşkilatlarımızla kadınlarımızla, gençlerimizle yedi gün 24 saat çalışacağız ve inşallah 16’da 16 yapacağız. Hep birlikte hazırız, kararlıyız.

Sizlerden söz almak istiyorum Çorum’da 16’da 16 yapmak için 94 ruhuyla, Türkiye Yüzyılı idealiyle yılmadan yorulmadan aşkla çalışacak mıyız?” dedi.

AŞGIN: “15 MAHALLEMİZİ AYIRMADIK”

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da 5 yıl önce proje tanıtım toplantısında ne vaat etmişlerse tamamına yakınını gerçekleştirdiklerini aktardı.

Aşgın konuşmasında şunları kaydetti: “Gençlik kampı yapacağız dedik en güzelini yaptık, bisiklet sistemini getireceğiz dedik en güzelini yaptık, çöpten elektrik üreteceğiz dedik 8 bin hanenin evine yetecek kadar elektrik üretiyoruz. Sanayi Sitesi’ne bir tane yol yapacağız dedik 5 tane yol yaptık. Yaptıklarımızı sabaha kadar sayarım. Sosyal belediyecilik ile ilgili fakirin sofrasında azık olacağız dedik şu anda 5 bin 300 aileye sosyal destek kartıyla yılda milyonlarca liralık yardım yapıyoruz. Ne dediysek onu yaptık ve yapıyoruz. Bu kadar yaptıklarımızın içinde en çok hoşumuza giden gönüller yapmak oldu. Yeni bir başlangıç yapıyoruz. Yeni bir besmele çekeceğiz ve ne yaptıysak daha fazlasını yapacağız. Kaç tane kalbe dokunduysak daha fazla kalbe dokunacağız. 15 mahallemizi asla birbirinden ayırmadık ve eşit hizmet götürdük. Büyükşehir olmamamıza rağmen 16 belediyemizin 16’sına da hizmet götürdük. Cumhur İttifakı olarak bu seçimde inşallah 16’da 16 yapacağız.”



AHLATCI: “ÇORUM’UN TÜM BELEDİYELERİNE TALİBİZ”

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ise AK Parti olarak tüm belediyelere talip olduklarının altını çizdi. Çorum merkezde Cumhur İttifakı ruhuyla Halil İbrahim Aşgın’ı yeniden başkan seçeceklerini kaydeden Ahlatcı, “Halil İbrahim Başkanımızı tekrar başkan seçeceğiz, buradan ilan ediyoruz. Ve geri kalan tüm belediyelerimizde AK Parti bayrağını hep birlikte dalgalandıracağız inşallah, tüm belediyelerimize talibiz. Kıymetli dava arkadaşlarım nasıl ki genel seçimlerde sırtını PKK’ya dayayanlara ‘PKK sizi tükürüğüyle boğar’ diyenlere nasıl ki genel başkanlarının sözleriyle yavşak yavşak ilişkiler içinde bulunanlara 14 Mayıs’ta ve 28 Mayıs’ta AK Parti olarak Recep Tayyip Erdoğan olarak Çorum olarak gereken cevabı verdik mi? Şimdi 31 Martta da inşallah yapacağımız işlemi tamamlayacağız başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiyemizde ve tabiki dünyanın merkezi olan Çorumumuzda da inşallah Cumhur İttifakıyla birlikte AK Parti bayraklarını dalgalandıracağız. Çorumdan öyle bir ses çıkmalı ki bunu tüm Türkiye duymalı.” diye konuştu.