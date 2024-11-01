Daha önce görevden ayrılan Ragıp Ağaçdan’ın yerine ilçe başkanlığına getirilen Mücahit Gürsoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olurlarıyla görevi devraldı.

AK Parti İlçe Başkanı Gürsoy, göreve atanmasının ardından şu ifadeleri kullandı: “Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’nin olurlarıyla göreve gelmiş bulunmaktayım. Önceki başkanlarımıza bu kutlu davaya verdikleri hizmetler için teşekkür ediyorum. İlçemize ve partimize bu güzel hizmet yolunda Rabbimden üstün başarılar ve muvaffakiyetler diliyorum. AK Parti Alaca İlçe Teşkilatı olarak, birlik ve beraberlik içinde çalışarak Alaca’ya ve ülkemize daha fazla hizmet edeceğiz. Dert olmaya değil dert dinlemeye, sorun olmaya değil sorunları çözmeye geldik.”

AK Parti Alaca İlçe Başkanlığı için Ankara’ya 4 adayın çağrıldığı ve mülakat sonunda Mücahit Gürsoy’un ilçe başkanı olarak atandığı öğrenildi.

Editör: Haber Merkezi