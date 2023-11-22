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Yılmaz, sosyal medya hesabından isim vermeden yaptığı paylaşımda, “Çorum için biz de yeniden başlıyoruz’ dedi.

CHP’den belediye başkanı aday adayı olması beklenen Yılmaz, tüm hukuksuzluklara karşı Çorumlu için yeniden başladıklarını vurguladı.

“TARİKATLARA, VAKIFLARA AKAN PARALAR”

Açıklamasında iktidarın eski ve yeni belediye başkanları ile ilgili iddialarını gündeme taşıyan Yılmaz, şunları söyledi: “Süs havuzları, Dünya Çiftçi Malları Günü Doğrudan teminleri, haksız hukuksuz personel alımları, siyasette Fetö ilişkileri ve halen görevde olanlar, tarikatlara ve vakıflara akan paralar, TV19 çukuru, ihaleler ve doğrudan teminler, yandaş firmalar, araç ihaleleri, milyonluk filmler… Tüm yolsuzluklar hukuksuzluklar için yeniden başlıyoruz.”

“MİLLETİN PARASINI ÇARÇUR EDENLER”

Yılmaz açıklamasını şöyle sürdürdü: “Şayet geçmişle övünerek aday adaylığı reklamı yapılabiliyorsa biz de bu övünenlere karşı yaptığımız muhalefetimizle övüneceğiz.

Milletin parasını çarçur edenlerin, yolsuzluk, usulsüzlükler nedeniyle görevden alınanların, belediyeyi borç batağına sürükleyenlerin, toprak satarak icraat yapanların siyaset sahnesinde yer alması muhalefet olarak bizim işimize gelir. Bu konuda iktidarın aday adayları göz dolduruyor. Asrın Liderinin görevden aldığı (kişileri suçlamak için değil demek ki koskoca reis yanlış bir karar vermiş ki tekrar aday adaylığına soyunulabiliyor. Bu gösteriyor ki İrade-i Külliye'nin kararlarını kendi partisinin mensupları da beğenmiyor. Ama sürekli kaybeden Çorum oluyor), siyasette kaybetmeye doyamayanların siyasetçi enkazı haline gelen iktidar partisi aday adaylığı sürecine bakınca heyecan duymamak elde değil.”

Geçtiğimiz günlerde gündemi meşgul eden Çorum’un tanıtımı için çekilen kısa filmin bütçesi üzerinden mevcut belediye başkanını eleştiren Yılmaz, şunları kaydetti: “Biz milletin parasıyla kendi reklamını belediye bütçesinden milyonlar harcayıp seçim yatırımı olarak kullananlara karşı tüm onurumuzla, şerefimizle, cesaretimizle belediye meclisinde göreve başladığımız günden itibaren her şeyi bir bir hatırlatmak için bizde yeniden başlıyoruz.Tek amacımız var siyasi ikbal değil milletimiz kazansın. Çünkü artık arsa satarak icraat yapar gibi gösterenlerden bıktık. Milyonluk reklam bütçeleri ile kendi reklamlarını yapan ama ekonomik sıkıntı içerisinde yaşayan halkımızı görmezden gelenlerden bıktık. Hep bunun mücadelesini verdik. Mart 2024 seçimlerine kadarda partimiz için bunun mücadelesini vereceğiz.Bugüne kadar gündeme taşıdığımız tüm geçmiş dosyaları halkımıza hatırlatmak bizim muhalefet görevimiz. Biz şehrimizi ve halkımızı seviyoruz ve bunun mücadelesini veriyoruz.”