Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile bağlı kuruluşlarda görev yapan personellerin mesleki bilgi, beceri ve farkındalıklarını artırmak amacıyla Personel Yönetim Sistemi (PYS) Eğitimi düzenlendi.

Eğitim programı kapsamında, Şef Nihat Tak tarafından katılımcılara sistemin genel yapısı, işleyişi, performans değerlendirme süreçleri, modül kullanımı ve güncel uygulama esasları hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

PYS’nin temel hedefleri arasında; kurum personelinin görev, yetki ve sorumluluklarının elektronik ortamda etkin bir şekilde takip edilmesi, performans değerlendirmelerinin objektif kriterler çerçevesinde yürütülmesi ve personel yönetim süreçlerinde verimliliğin artırılması yer alıyor. Gerçekleştirilen eğitimle birlikte, kurumun bünyesindeki tüm personelin sistemin işlevselliğine ilişkin bilgi düzeylerinin artırılması, uygulama sürecinde karşılaşılan sorunlara çözüm odaklı yaklaşım kazandırılması ve dijital dönüşüm süreçlerine uyumun güçlendirilmesi amaçlandı.

Eğitim sürecine katılan personeller, yapılan uygulamalı anlatımlar sayesinde sistem üzerinden işlemlerin nasıl gerçekleştirileceğine dair pratik deneyim kazanma fırsatı buldu.

Eğitimle ilgili yapılan açıklamada: “Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak, kurum içi hizmet kalitesini artırmak, dijitalleşme süreçlerinde personelimizin yetkinliğini güçlendirmek ve kurumsal hedefler doğrultusunda sürdürülebilir bir yönetim anlayışı geliştirmek amacıyla düzenlenen bu tür eğitim çalışmalarına önümüzdeki dönemlerde de devam edilmesi planlanmaktadır” görüşüne yer verildi.

Muhabir: Haber Merkezi