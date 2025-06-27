Çorum’un Boğazkale ilçesine bağlı Emirler Köyü'nün önceki dönem muhtarı olan Ahmet Ünalan vefat etti.

Emirler Köyü’nde uzun yıllar muhtarlık görevinde bulunan ve köy halkı tarafından sevilen bir isim olan Ahmet Ünalan'ın vefat haberi bölgede büyük üzüntü yarattı.

Merhum Ahmet Ünalan’ın cenazesi, öğle namazına müteakip Emirler Köyü Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında dualarla toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ