Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Erkekler Voleybol Grup Birinciliği Tokat’ta devam ediyor. A grubunda mücadele eden Çorum temsilcis Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu ilk maçında Tokat Fevzi Çakmak Ortaokulu’nu 3-1 yenerek gruplara 3 puanla başladı. Dün ikinci maçında Ali Yücel Spor Salonu’nda Bartın TOKİ Ortaokulu’nu 25-14, 25-13 ve 25-15’lik setlerle 3-0 mağlup eden Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu puanını 6’a yükselterek son maçlar öncesi grup liderliğini garantiledi. Bugün aynı salonda saat 12.00’de Samsun Çınarlık Ortaokulu ile karşı karşıya gelecek olan Çorum temsilcisi Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu yarın ise aynı salonda saat 10.00’da B grubu ikincisi ile karşılaşacak. Çorum temsilcisi bu maçı kazanması halinde finallere adını yazdıracak.

Editör: RIFAT KARA