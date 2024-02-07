Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Erkekler Voleybol Grup Birinciliği 4-7 Şubat tarihleri arasında Kırıkkale’de yapıldı. Oğuzalp Yener, Emir Sağlam, Enes Özsolak, Mustafa İlikman, N.Fazıl Aykaç, Yavuz Düzgün, Ali Hacırecepoğlu, Buğrahan Karaağaç, Salim Daylan, Bekir Daylan ve Duran Esat Kocabaş oyuncu grubu ile mücadele eden Çorum temsilcisi Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu Kayseri ve Bolu temsilcileri ile B grubunda yer aldı. İlk maçında Kayseri’yi 3-0’la geçen Çorum temsilcisi ikinci maçında da Bolu’yu aynı skorla mağlup ederek grubunu şampiyon tamamladı ve adını Türkiye’nin en iyi 32 takımının mücadele edeceği yarı final gruplarına yazdırmayı başardı.

Milli takım altyapı antrenörlerinin de takip ettiği grup maçlarında Çorum Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu’nda bazı sporcuların milli takımın radarına girdiği bilgisine ulaşıldı.