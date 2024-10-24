Fatma Tekin’in eşi, Hakan Tekin ile Nihal Soluk’un babaları, merhum Hüseyin Gazi Tekin, Tekin Karo’yu yöneten İsa Tekin, Vekile Hasdemir ve Hatun Zakin’in ağabeyleri olan Köy Hizmetleri’nden (Özel İdare) emekli Ahmet Tekin, geçirdiği gripten sonra kas hastalığı nedeniyle solunum güçlüğü çekmeye başlayarak Ankara’da tedavi görmüş ve daha sonra evine gelmişti. Tekin evinde önceki gün saban saatlerinde solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.



Çorum iş dünyasının sevilen simalarından olan Ahmet Tekin’in cenazesi Akşemseddin Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

Zeki Akbatu tarafından kıldırılan cenaze namazına ailesi ve sevenleri ile birlikte İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü, Zübeyir Tuncel, Alper Zihar, CHP İl Genel Meclisi Üyesi Dursun Uzunca, CHP Çorum Belediye Başkan adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, sanayici ve işadamları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan aynı yerde lokantacı esnafından Burhan Kulucan’ın oğlu, Emrah ve Emre Kulucan’ın babası Kenan Kulucan’ın da cenaze namazı kılındı.

ÇORUM HABER, merhumlara Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı diler.