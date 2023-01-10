AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, kendisine gelen talebi geri çevirmedi. İskilip’te spor temsilcileriyle bir araya gelen Milletvekili Ceylan, İskilip Gücü Spor Başkanı Nihat Armutçu’nun destek talebini karşılıksız bırakmadı.

Milletvekili Ceylan’ın her zaman kendilerinin yanında olduğunu vurgulayan İskilip Gücü Spor Başkanı Nihat Armutçu, Ceylan’a teşekkür etti. Armutçu, “Vekilimiz kulübümüze desteğini yaptı ve bir kez daha gönlümüzü fethetti. Bu yoğunluğunda ve daha yeni yurt dışı temaslarından dönmüşken 10 ay önce ki bir sohbette konuşulmuş bir konuyu unutmayarak takibini yapan ve ‘Söz benim sözüm kardeşim hemen hallederim’ deyip hafta sonu demeden desteğini yapan bir vekilimize söyleyebileceğimiz tek şey; biz sizden razıyız Rabbimiz de razı olsun inşallah” dedi.

Milletvekili Ceylan ise Çorum’u spor kenti yapmak için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti. Milli ve manevi değerlere sahip, vatanı ve milleti için çalışan kulüplerin ve sporcuların her zaman yanlarında yer aldıklarını vurgulayan Ceylan, Armutçu’ya teşekkür etti.

Türkiye Yüzyılı’nda gençlerin önemine değinen Milletvekili Ceylan, gelecek yüzyılın emanet edileceği gençliğin, milletin asırlardır kurduğu hayalleri gerçeğe dönüştürecek gençlik olduğunu söyledi.

Ceylan, spor kulüplerine destek olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

(Spor Servisi)

