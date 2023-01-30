2018 yılında yapılan genel seçimlerde İl Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ederek MHP’den Çorum Milletvekili aday adayı olan Ahmet Şahinbaş ayrıca 2019 yerel seçimlerinde yine MHP’den Çorum Belediyesi Başkanlığı için aday adayı olmuştu.

1989 yılında Çorum’da dünyaya gelen Şahinbaş, ilk, orta, lise ve üniversite eğitimini Çorum’da tamamladı. Halen Devlet Su İşleri 54. Şube Müdürlüğü’nde İnşaat Teknikeri olarak görev yapan Şahinbaş, 16 yıllık siyasi geçmişi boyunca merhum Alparslan Türkeş'in gösterdiği yoldan, partisinden, davasından ve Genel Başkanları Dr. Devlet Bahçeli'nin çizgisinden sapmadığını dile getirdi.

Çorum’un sorunlarına yüzde 100, ilçelerine ise yüzde 90 hakim olduğunu vurgulayan Ahmet Şahinbaş, son bir yıldır ise inşaat ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteriyor.

(Haber Merkezi)

