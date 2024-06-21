Biten sezonda Çorum FK’da kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki golcü futbolcu Ahmet Sağat’ın 1.Lig takımlarından Kocaelispor’un gündeminde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Çorum FK formasıyla lig, kupa ve play-off olmak üzere 3 kulvarda toplam 30 maça çıkan ve 8 gol atıp 1 de asist yapan Ahmet Sağat, sezon bitimiyle bonservisini elinde bulunduran Samsunspor’a dönerken, Kocaelispor’un deneyimli golcüyü kiralamak istediği öğrenildi.

Ahmet Sağat’a başka teklifler de olduğu belirtildi.   

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Editör: HABER MERKEZİ