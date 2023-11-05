Tahmini Okuma Süresi: dakika

Transfer döneminin son anlarında, Süper Lig ekibi Samsunspor’dan kiralanan golcü futbolcu, gerek hazır olmaması, gerekse sakatlığı nedeniyle süre alamıyordu. Son haftalarda süre almaya başlayan Ahmet Sağat, ilk kez önceki hafta, Manisa FK ile deplasmanda oynanan maçta ilk 11’de forma şansı bulurken, 2-2 biten karşılaşmanın 44.dakikasında gol atmıştı. Bu gol, Ahmet Sağat’ın Ahlatcı Çorum FK formasıyla ilk golü olurken, Cumartesi günü Ankara Keçiörengücü karşısında da yine ilk 11’deki yerini aldı. 28 yaşındaki golcü futbolcu, bu kez 40.dakikada fileleri havalandırırken, takımı adına farkı ikiye çıkartan oyuncu oldu.

Gurbetçi golcü Ahmet Sağat’ın Keçiörengücü’ne attığı gol, profesyonel futbolculuk kariyerinin Türkiye bölümündeki 28.gol olarak kayıtlara geçti. Ahmet Sağat’ın Samsunspor formasıyla Türkiye Kupası’nda 3, ligde 26 golü bulunuyor.