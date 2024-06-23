Çorum FK formasıyla biten sezonda 30 resmi maçta 8 gol atıp 1 de asist yapan 28 yaşındaki golcü futbolcu Ahmet Sağat’a 1.Lig’in yeni takımlarından Ankaragücü’nün de talip olduğu öğrenildi.

Bonservisi Samsunspor’da olan Ahmet Sağat’a geçtiğimiz günlerde 1.Lig ekibi Kocaelispor talip olurken, şimdi de geçen sezon Süper Lig’den düşen Ankaragücü’nün teklifte bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Ahmet Sağat’ın yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.