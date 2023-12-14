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H.E. Kültürspor Kulübü Başkanı Hilal Kiraz, beraberinde kulüp futbol antrenörlerinden Sebahattin Çoban ve Serhat Gökşen'le birlikte Namsan Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Namlı'yı ziyaret etti.

Başkan Kiraz, kulüp olarak 50. Kuruluş yıldönümlerini kutladıklarını belirtirken, takım ayırımı yapmadan birçok kulübe maddi ve manevi destekte bulunan Ahmet Namlı'ya teşekkür etti. Kiraz, Namlı'ya isminin yazılı olduğu 19 numaralı forma hediye ederken, kulübün faaliyetleri ile ilgili bilgi de verdi.

Namsan Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Namlı da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gençlik adına, spor adına güzel olan ne varsa her türlü çalışmayı desteklediklerini ifade etti ve Hilal Kiraz ile beraberindeki antrenörlere teşekkür etti.

