Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez İlçe Başkanı ve Çorum Belediye Meclis Üyesi Ahmet Kurtbaş kayınvalidesi Fatma Karamanlı’yı (77) kaybetti.

Çimento Fabrikası’ndan emekli merhum Yılmaz Karamanlı’nın eşi, Şeker Fabrikası’ndan emekli Tamer Karamanlı ve Tülin Kurtbaş’ın annesi olan Fatma Karamanlı uzun zamandır rahatsızdı. Karamanlı evinde bugün hayatını kaybetti. Fatma Karamanlı’nın cenazesi bugün saat 18.30’da Ulumezar’da kılınacak cenaze namazının ardından ailesi ve sevenleri tarafından Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diller.

Editör: HABER MERKEZİ