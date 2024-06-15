Çorum Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ceyhan Baran, Çorumluların bayramını kutladı.

Kurban Bayramı nedeni ile yazılı bir açıklama yapan SMMMO Başkanı Baran, bayramların sevgi, saygı, yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörü bağlarının güçlendiği; insanlar arasındaki birlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği; dargınlık ve kırgınlıkların yerini barış ve muhabbete bıraktığı özel günler olduğunu hatırlattı.

“Toplumsal birliği sağlayan, değerlerin hatırlandığı, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı, insanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygının geliştiği, dostluk ve kardeşlik hislerinin güçlendiği bu özel günlerde; bayramın hatırlattığı güzel değerlerin sadece bayram günleri ile sınırlı kalmamasını yılın tüm günlerinde yaşanmasını temenni ediyorum” diyen Ceyhan Baran mesajında şu görüşlere yer verdi: “Bayramlar sosyal dayanışmayı ve halkımızın yardımlaşma duygularını da perçinlemektedir. Bireyleri birbirine yakınlaştıran, sıkıntılarından uzaklaştırıp hayatlarına umut ve sevgi aşıladığı gibi, günlük yaşam içerisinde yeteri kadar hayatımıza yansıtamadığımız paylaşma, ziyaret etme, gönül alma gibi duyguları doyasıya yaşamamız için de önemli bir fırsattır. Bu duygu ve düşüncelerle; Kurban Bayramı’nın ülkemize, milletimize huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum”

Editör: HABER MERKEZİ