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Filmin yapımcısı Aytaç Medya, yönetmeni Selçuk Aydemir. Çorum’da cast organizasyonunu ise sosyal medya fenomeni olarak tanınan, İmalathane Sanat’ın kurucularından Cihad Bilgen üstlenmiş bulunuyor.

Oyuncu Evi Ajansı Sahibi Kenan Güneş ile Proje Sorumlusu Tuğba Tekinyer, önceki gün Çorum’a gelerek, Cihad Bilgen ile birlikte Hacıhamza ve Karaköy’de son inceleme ve değerlendirmeleri yaptılar.

Ahmet Kural’ın iki farklı karakteri canlandıracağı filmin çekimleri 5.5 hafta sürecek.

Filmin bütçesinin 35 milyon lira olarak belirlendiğini anlatan Cihad Bilgen, yöreden bin civarında insanın da filmde rol alacağını belirterek, “Oyunculara sette peşin ödeme yapılacak, günlük olarak sigortalanacaklar. Servisle evlerinden alınıp geri bırakılacaklar. Çay-kahve ve yemekleri verilecek. Kadın, erkek, genç, yetişkin pek çok oyuncuya kapımızı açıyoruz” diye konuştu.

Bir takım kötü niyetli kimselerin, “sizi oyuncu yapacağız” diye insanlardan para talep ettikleri yolunda ihbarlar aldıklarını da ifade eden Cihad Bilgen, “Ciddi projelerde oyuncu adaylarından para alınmaz, tersine figüranından yardımcı oyuncusuna kadar herkese ücret ödenir. Hemşehrilerimin bu gibi dolandırıcılık girişimlerine karşı uyanık olmalarını rica ediyoruz” dedi.