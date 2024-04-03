Karşılaşmaya ceza sınırında çıkan oyunculardan Hakan Barış, 62.dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerken, 76.dakikada Ozan’ın yerine oyuna giren Ahmet İlhan Özek de 85.dakikada sarı kart gördü. Deneyimli kanat oyuncusu, bu kartla cezalı duruma düştü.

Hakan Barış gibi Ahmet İlhan da Kocaelispor’la Pazar günü oynanacak kritik maçta forma giyemeyecek.

Öte yandan, Keçiörengücü maçında attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren Thomas Jacco Verheydt bu sezon üçüncü sarı kartını gördü. Hollandalı golcü de artık sanı kart cezası sınırında bulunuyor.